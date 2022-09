Lei gli ‘ruba’ il banco e lui la picchia, rissa tra compagni di classe ad Aversa

Ancora violenza tra i banchi. Ad Aversa un ragazzo ha aggredito la compagna di classe che voleva sedersi al suo posto. Il video viene postato sui social e scatena le polemiche.

Lei si prende il ‘suo’ banco, lui la spintona e la picchia: scoppia la rissa tra compagni di classe

Non sono ancora ben chiare le dinamiche della rissa tra due compagni di classe, un ragazzo e una ragazza. Secondo quanto raccontato dagli altri adolescenti, la ragazzina aveva buttato dal banco gli oggetti del suo compagno per sedersi al suo posto. Lo studente non deve aver preso di buon grado l’affronto, perchè la giovane non ha fatto in tempo a sedersi che lui l’ha scaraventata contro l’angolo della stanza facendole perdere l’equilibrio e sbattere la testa.

I ragazzi presenti in aula, invece di dividere i due o difendere la ragazza aggredita, hanno iniziato ad incitare il compagno

A quel punto in aula si è scatenato il caos. I compagni di classe, invece di tentare di separare i due, hanno iniziato ad incitare il ragazzo. Il quale, non contento, ha preso a spintonare e schiaffeggiare la studentessa che, a sua volta, tentava di difendersi. La violenza si è protratta per alcuni minuti, fino all’arrivo di un’insegnante che ha provveduto a fermare il ragazzo e prendere provvedimenti.

Le violenze sono state interrotte da un’insegnante, ma solo dopo che gli studenti avevano ripreso la scena e postato online il video

Nel frattempo, tuttavia, i ragazzi presenti avevano ripreso la rissa con i cellulari, postando subito dopo il video sui social. Video che, com’era prevedibile, in poco tempo ha fatto il giro del web.