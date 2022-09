Emma muore a 16 anni dopo l’incidente, il lutto colpisce Pozzuoli

Emma Tosa è deceduta dopo un terribile incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Cecina. La 16enne era nata Pozzuoli ma risiedeva in provincia di Livorno con la sua famiglia. La mamma era voltante della Fiat Panda quando ne ha perso il controllo sotto al cavalcavia sull’Aurelia a Donoratico come riporta il Corriere della Sera. Secondo la ricostruzione l’automobile sarebbe finita contro un furgone a causa della strada bagnata.

Da subito le condizioni di Emma sono apparse gravi così come riscontrato dal medico giunto sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina. Prima c’è stato il viaggio all’ospedale di Cecina poi il trasferimento con l’elisoccorso al nosocomio di Cisanello dove la ragazzina è deceduta nella notte.

LA DEDICA DEL PAPA’ DI EMMA

“Papà pensava di proteggerti e non ce l’ho fatta. Eri tutto l’aria, la vita, l’amore. Eri semplice, speciale, candida, non avevi un ombra di cattiveria, eri tutto di tutti noi. Eri l’ombra di mamma vi completavate anima e cuore e ora non ci sei più. Mi è rimasto di abbracciarti in un obitorio ma i tuoi occhi sempre accesi mi parlavano, papa! Non voglio andare.. Piena di vita da vivere, Emma papa non ti lascerà mai papa ti cercherà sempre papa sta male da morire. Dovrò farmi forza per i tuoi fratelli ma so che dentro sono finito senza te.. Non è un addio ma ci vediamo prestissimo e come dicevi te CUOREEEEE“, scrive papà Mauro.