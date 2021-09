L’industria del falso anticipa il Napoli, le nuove maglie già online. Sì, perché se la società azzurra deve ancora mettere in vendita il nuovo kit da gioco firmato Armani, c’è chi già commercializza il ‘pezzotto’ spacciandolo per vero. «Ultimi arrivi: ecco le nuove magliette originali Ssc Napoli firmate Armani», recita un annuncio pubblicato su Facebook. E ad un occhio poco attento, a fronte dei soli 80 euro di costo, potrebbe sembrare di star facendo un affare. Peccato che nonostante siano identiche alle originali, con tanto di logo e sponsor, siano in realtà delle copie.

L’industria del pezzotto anticipa il Napoli, le nuove maglie vendute online a 80 euro

L’annuncio pubblicato su Facebook contiene poi un link che a sua volta rimanda a un gruppo Telegram completamente dedicato allo smercio delle casacche. Lì è possibile completare l’acquisto di qulsiasi maglia – dalla prima alla terza – e di qualunque giocatore. Una vero e proprio store parallelo che non fa altro che alimentare l’industria del pezzotto.

Qualcuno, insospettito dal modico prezzo, ha anche chiesto ai venditori delucidazioni sull’autenticazione la risposta fredda e distaccata sembra facile immaginarla: «Se non vi fidate – rispondono su Telegram – non possiamo aiutarvi. Se vi fidate è bene altrimenti lasciate stare».