Lo coinvolgono in balletto in strada, gli rubano Rolex da 11mila euro

Lo hanno coinvolto in una sorta di balletto improvvisato per strada, in una delle zone della movida di Milano, una danza di gruppo in cui si tenevano tutti per mano. In questo modo gli hanno rubato l’orologio, un Rolex da circa 11 mila euro di valore. E’ accaduto ad un turista inglese di 42 anni che alle 4 di questa notte si trovava in via Alessio di Tocqueville, a due passi da corso Como, zona di locali e movida milanese.

L’uomo ha raccontato agli agenti della polizia di essere stato avvicinato da tre ragazzi, probabilmente di origine nord africana, che hanno cercato di vendergli delle sostanze stupefacenti. Lui non ha accettato ma poi si è fatto coinvolgere in una specie di balletto in strada nel corso del quale lui e i tre ragazzi si sono tenuti per mano. Al termine del ballo i tre presunti ladri si sono allontanati e il turista inglese si è reso conto di non avere più al polso l’orologio e ha così chiamato la polizia.

