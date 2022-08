[VIDEO]. Si filma in moto mentre va a 240 km/h, bufera su Armando Incarnato

Si filma mentre viaggia in moto a 240 km/h e poi pubblica il video sui social. Il protagonista è Armando Incarnato, noto tra le altre cose per essersi seduto sul torno over di Uomini e Donne.

È stato lui stesso a caricare il video sul suo profilo Instagram con la didascalia: “Mente e cuore”. Tantissimi i commenti contrari a quanto mostrato. “Spero sia tutto finto” si legge, e ancora: “Ti prego evita di fare video mentre sei a velocità in moto e soprattutto, evita di far vedere il contachilometri. Dei ragazzi in questi giorni hanno fatto la stessa cosa postando un video dove andavano a quasi 300 con la macchina. Il ragazzo ha sbandato ed è morto…tutto ripreso. Vai piano anche tu che sei molto più esperto dei ragazzi, oggi la strada è troppo pericolosa”, “Veramente una pessima caduta di stile.. E sei pure un genitore.. Con tutto il rispetto Armando.. Ti seguo con simpatia e questa è la prima volta che ti scrivo un commento.. Però non è affatto esemplare quello che stai dimostrando.. Peccato!”, “Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, cancella il video che è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista”.

Additato per avere realizzato e poi postato un contenuto simile, Armando ha così replicato: “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del ca**o! Ps: ma chi ca**o siete!”.