“Lo stipendio non mi basta più”, Ilaria racconta la svolta con Onlyfans

Lo stipendio non basta più e per questo Ilaria, dipendente full time in un parco di divertimenti, ha deciso di aumentare le proprie entrate con un lavoro extra decisamente particolare. Come molte ragazze, infatti, ha deciso di vendere online foto e video a luci rosse su Onlyfans: “Con cinque minuti riesco ad arrivare anche a 56 dollari per una foto”, ha spiegato Ilaria a “Zona Bianca”.

“Penso che potrei arrivare tranquillamente a 5 mila euro al mese – spiega Ilaria – senza Onlyfans, essendo lavoratrice stagionale, non riuscirei a vivere nel tempo libero. Pregiudizi tra i colleghi? No, mi dicono: se guadagni fai bene”.

“Diciamo che nel tempo libero mi è sempre piaciuto molto fare video sui social, il mio preferito è TikTok”, confessa Ilaria Rimoldi, “ho deciso di aprire un profilo Onlyfans per dividere tutti quei contenuti estivi che molte ragazze e ragazzi pubblicano su Instagram o su TikTok”. Infatti, gli iscritti al suo profilo Onlyfans, “devono ancora vedere un nudo e anche quando mi offrono cinque o diecimila euro, ovviamente io non glielo mando. Faccio solo foto in intimo, intimo trasparente o costumi da bagno”.

Quando ha aperto il profilo Onlyfans, per un attimo ha avuto paura: “e se poi a lavoro non mi riassumono?”, si è chiesta Ilaria Rimoldi pensando che i suoi datori di lavoro al parco divertimenti non apprezzassero la decisione. “Non è andata così, sono molto aperti. La vita privata di una persona resta comunque la vita privata di una persona e a lavoro nessuno mi ha mai giudicata o mi ha fatto notare niente”.

