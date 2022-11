Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di una Fiat 500 di colore bianco, in via delle Ginestre, a Melito, nei pressi di via Signorelli. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. Sul posto si sono recati i carabinieri della tenenza locale per identificare la vittima ed effettuare i primi rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto.