Chiama la mamma dopo il terremoto, era morta da 2 mesi: la donna era della provincia di Salerno

Ennesimo caso di dramma della solitudine in Italia. Questa volta siamo ad Ancona, nell’immediato post-terremoto che ha svegliato le Marche e il Centro Italia nella prima mattinata di ieri. Una donna, subito dopo il sisma, ha cercato di mettersi in contatto con la madre ma, non rispondendo quest’ultima al telefono, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalle Forze dell’Ordine. Entrati in casa, la macabra scoperta: la donna era morta e il suo corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha ipotizzato che il decesso è avvenuto almeno due mesi fa, per cause naturali.

TERREMOTO MARCHE, LA DONNA DIMENTICATA E MORTA IN SOLITUDINE

La donna, una 78enne originaria di Vallo della Lucania, provincia di Salerno, viveva ormai da anni ad Ancona, ma nel capoluogo marchigiano non aveva parenti. E pare che non ci fossero grandi rapporti con la figlia stessa, per lontananza ma soprattutto per divergenze caratteriali.

E’ stato soltanto lo sciame sismico di ieri mattina a far sì che ci si ricordasse dell’anziana e ci si accorgesse della sua morte. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra e, dopo averne accertato il decesso, la salma è stata affidata ai familiari.

DRAMMA DELLA SOLITUDINE, DUE GIORNI FA UN CASO A BARI

Una vicenda molto simile è avvenuta appena due giorni fa, a Bari, dove un anziano di 82 anni è stato trovato morto in casa. Anche in questo caso, nessuno si era reso conto della sua assenza per due mesi, e il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato dalla figlia.