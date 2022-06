Madonna della Pace a Giugliano, scoppia la polemica sulle bancarelle

Scoppia la polemica sulle bancarelle alla festa della Madonna della Pace a Giugliano. Nonostante le rassicurazioni dell’Amministrazione, polizia municipale e guarda di finanza hanno 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 e 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗿𝗶𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲.

“Studiare prima, per le autorizzazioni necessarie per la festa tanto attesa doveva essere priorità assoluta, 𝗻𝗼𝗻 è 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗺𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗼 𝘀𝗶 è 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗺𝗲𝘀𝗶”, attacca il consigliere di opposizione Iovinella. 𝗨𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶, alle quali va chiesto scusa per i danni arrecati. Oltre che, come sempre, una mancanza di organizzazione, qualità e visione. Mi auspico nella risoluzione del problema nei prossimi giorni. 𝗔𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘁à, 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮”.

Dal Comune fanno sapere di aver autorizzato l’installazione di bancarelle ma solo nel rispetto di parametri precisi: rimozione di tutta la merce al termine di ogni giornata di festa e sempre durante le ore notturne; no all’utilizzo di spazio abusivo oltre quello autorizzato