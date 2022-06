Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi positivo al Covid: annullati tutti gli impegni

Il sindaco di Napoli e metropolitano Gaetano Manfredi è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo, il suo entourage. Il primo cittadino non presenta sintomi.

«Stamattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è risultato positivo al Covid-19. Totalmente asintomatico, segue e coordina l’attività amministrativa dalla sua abitazione». Questo il messaggio da parte dal capo comunicazione del primo cittadino Carlo Porcaro.

Manfredi in mattinata aveva saltato diversi appuntamenti istituzionali come il convegno al Maschio Angioino sul Pnrr alla presenza del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sostituito dal vicesindaco Maria Filippone, e l’inaugurazione a Scampia del murales raffigurante Fabrizio De Andrè realizzato dallo street artist Jorit. Cancellata, ovviamente, anche la partecipazione al concerto dell’Orchestra regionale junior prevista per questa sera alle 19.30 in piazza Giovanni Paolo II, sempre a Scampia.