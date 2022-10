Giugliano. “Dolci in campo!”, l’iniziativa dell’Ac Madonna delle Grazie per realizzare il campetto sportivo

Come annunciato attraverso i suoi profili social, sabato 15 e domenica 16 ottobre l’Azione Cattolica “Madonna delle Grazie” di Giugliano, organizzazione no-profit, esporrà una vendita di dolci fatti in casa in merito al progetto “Dolci in Campo!”.

Il ricavato della vendita di dolci e biscotti sarà interamente investito nella realizzazione di un campetto sportivo, usufruibile sia per il calcio che per il basket, e nell’acquisto di porte da calcio, canestri e materiali vari atti all’allestimento del campetto.

UNA SOLUZIONE MIGLIORE ALLA STRADA

Il campetto sarà realizzato di fianco alla Chiesa, nella zona del parcheggio, tra l’altro già recintata in quanto, specie nelle ore notturne, frequentata da cani e quindi molto soggetta alla sporcizia. Allertate, comunque, diverse ditte per la pulizia dell’area dove sorgerà il campetto.

L’iniziativa dell’Ac Madonna delle Grazie per realizzare il campetto sportivo

Con questa iniziativa si vorrà andare incontro a tutti, dai bambini che frequentano regolarmente la Chiesa della Madonna delle Grazie ma anche a quei gruppi di ragazzini che vivono in quella zona di confine tra Giugliano e Melito e che sono soliti organizzare partite di calcio nelle zone adiacenti la Chiesa, offrendo loro, quindi, una validissima nonché migliore alternativa alla strada.

