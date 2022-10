Renzo Arbore sta male, lo showman annulla il concerto

Annullato il concerto di Renzo Arbore a Torino. Preoccupano, infatti, le recenti condizioni di salute del noto conduttore e showman, ragion per cui si è reso necessario l’annullamento del concerto presso il Teatro Alfieri di Torino del 17 ottobre.

Al momento ancora sconosciute le cause del malessere che avrebbero colpito Arbore. Resistono, per il momento, i suoi impegni televisivi e radiofonici: sarà infatti su Rai Radio1 con Juke-box, in onda dal lunedì al venerdì all’1.30 di notte, mentre è già partito con un nuovo programma su Rai Cultura. Per il momento, dunque, sarebbero i live a preoccupare i medici, perciò uno stop è stato d’obbligo.

Sui profili social dello showman risultano ulteriori dichiarazioni, né sulle sue condizioni di salute né su un eventuale recupero del concerto. Gli spettatori potranno chiedere il rimborso del biglietto entro il 31 ottobre.

UNA VITA DEDICATA ALLA MUSICA E ALLA TV

Renzo Arbore, nato a Foggia nel 1937, si avvicina al mondo della musica sin dalla giovane età. A 18 anni, infatti, risale il suo debutto sul palcoscenico. L’anno successivo si trasferisce a Napoli per condurre gli studi di giurisprudenza.

Dopo la laurea incontrerà Gianni Boncompagni, con il quale darà inizio ad un sodalizio storico, segnato da alcuni programmi che hanno fatto poi la storia della tv italiana, da Bandiera Gialla a Indietro tutta e Alto gradimento. Contemporaneamente inizia la sua carriera da conduttore radiofonico e produce musica (tra i suoi successi ricordiamo Il clarinetto e Cacao meravigliao). Nel 1991 fonda L’Orchestra Italiana.

Arbore è considerato il pioniere dell’intrattenimento televisivo e radiofonico, oltre che uno dei più grandi e apprezzati showman d’Italia.