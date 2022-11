“Mamma tu sei luce, amore e bellezza”, la figlia Adele ricorda Norina Matuozzo nel giorno del compleanno

“Te ne sei andata pur di non essere costretta a rinnegare la libertà, quella che nasce dal vero. Non lo sai, ma hai donato i tuoi occhi, il tuo cuore, la tua pelle affinché non diventino polvere ma continuino a celebrare vita perché chi muore ingiustamente per mano di un simile, dona luce al mondo intero”. Queste le parole che la figlia Adele ha scritto a Norina Matuozzo, uccisa da Tamburrino. Con un post sui social, Adele ha voluto ricordare la madre nel giorno del suo compleanno: “Questo sei tu, mamma. Questo sei tu e tutte le donne morte per mano di uomini che, pur di dettare leggi, le hanno prima calpestate. Sei l’esempio di forza e di coraggio. Sei amore e bellezza. Oggi è il tuo compleanno ed io voglio ricordare al mondo intero che per me hai vinto tu, che la più forte sei tu. Risiedi nel cuore di tutte le persone che ti hanno amata, io al primo posto. Buon compleanno mammina. Ti amo infinitamente ora, oggi, domani e per sempre”.

Uccise la moglie Norina Matuozzo, ergastolo per Salvatore Tamburrino

La prima sezione Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Maria Alaia) ha condannato all’ergastolo il collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino, ex vivandiere di Marco Di Lauro, che il 2 marzo 2019 uccise la moglie Norina Matuozzo, madre di due figli, ammazzata a colpi di pistola nell’appartamento dei suoi genitori, a Melito, in provincia di Napoli, dove la donna si era rifugiata dopo la separazione dal marito. Tamburrino, pregiudicato legato al clan di Lauro, ritenuto componente la cerchia dei personaggi che si occupavano della latitanza di Marco Di Lauro, fu colui che determinò la cattura del ricercato dopo una lunghissima latitanza.

TAMBURRINO SI CONSEGNO’ DOPO L’OMICIDIO

Si consegnò alle forze dell’ordine diverse ore dopo l’omicidio, accompagnato dal suo avvocato, per confessare il crimine. Tamburrino è stato condannato anche in primo grado all’ergastolo il 3 marzo 2020, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, dal vincolo sentimentale con la vittima, dalla presenza di figli minori e dai maltrattamenti.