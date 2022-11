Briatore vende il marchio Twiga a sé stesso ad 1 euro: sede sociale trasferita in Lussemburgo

Flavio Briatore ha venduto il marchio Twiga alla società lussemburghese Majestas Sarl per la modica cifra di 1 euro. Per nulla, verrebbe da pensare. Se non fosse che la sopracitata Majestas Sarl sia di proprietà dello stesso Briatore e che, dunque, i benefici economici del marchio non sono usciti dalle mani del noto imprenditore. Come ha già spiegato IlSole24Ore, infatti, il marchio si è semplicemente spostato da Forte dei Marmi, sede della Twiga Srl, al Lussemburgo, dove ha sede la Majestas Sarl, di cui Briatore è socio insieme a Francesco Costa e con il quale controlla una dozzina di locali tra Italia, Montecarlo, Lussemburgo ed Emirati Arabi.

IL MARCHIO TWIGA SI AGGIUNGE A MAJESTAS E AGLI ALTRI MARCHI DI BRIATORE

Il marchio Twiga Srl va così ad aggiungersi agli altri marchi gestiti da Briatore, ossia Billionaire, Crazy Pizza, Cova Montecarlo e Cipriani Montecarlo. Majestas è l’azionista di maggioranza di Twiga Srl con il 45,9% del capitale. Il passaggio del brand dall’Italia al Lussemburgo, come fa sapere sempre IlSole24Ore, è avvenuto questa estate. Il 13 luglio 2022 l’Euipo, l’ufficio europeo dei brevetti, ha ricevuto dalla Twiga Srl la domanda di registrazione del marchio Twiga per la categoria di prodotti legati alla cosmesi, domanda costata 850 euro di tassa. Un mese e mezzo dopo, la società di Forte dei Marmi rivende il marchio a Majestas per un solo euro. Dunque, senza nemmeno rientrare delle spese legate alla tassa.

LA FORTUNA DEL TWIGA

Majestas possiede dal 2018 il marchio originario Twiga, grazie al quale Briatore gestisce prodotti e servizi (dai casinò alle discoteche, dai ristoranti ai servizi di educazione, formazione, divertimento e attività sportive). Con questo marchio è iniziata la fortuna dei locali firmati Twiga. Majestas possiede asset complessivi per oltre 50 milioni di euro e ha chiuso l’anno con un fatturato di 1,9 milioni di euro (di cui 385 mila euro di royalties) e una perdita di 1,2 milioni. Nonostante questo, continua a espandersi con l’apertura di nuovi locali Billionaire, soprattutto in medioriente.