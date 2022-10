Il 30 ottobre il compleanno di Maradona, da Napoli all’Argentina: tutto il mondo lo celebrerà

Il 30 ottobre del 1960 nasceva Diego Armando Maradona, senza dubbio il più grande calciatore di tutti i tempi. Un calciatore capace di trasformare in arte ogni tocco del pallone e che, con le sue magie e le sue giocate, ha fatto sognare ed estasiare i napoletani, gli argentini nonché il mondo intero.

COMPLEANNO MARADONA, TANTI EVENTI PER CELEBRARLO

Tanti, anche quest’anno, gli eventi che lo celebreranno in occasione di quello che sarebbe stato il suo 62esimo compleanno. Eventi, attraverso i quali, la gente si appresterà a celebrare il secondo compleanno senza “El Pibe de Oro”.

Ecco una rassegna dei principali eventi dedicati all’asso argentino, distribuiti tra la città di Napoli, la sua provincia ma anche fuori regione.

LA COMMEMORAZIONE AL “MARADONA” PRIMA DI NAPOLI-SASSUOLO

La SSC Napoli, prima del match contro il Sassuolo in programma sabato 29 ottobre alle ore 15 allo Stadio “Diego Armando Maradona”, renderà omaggio al fuoriclasse argentino con una commemorazione. Commemorazione cui prenderanno parte i campioni del primo scudetto azzurro del 10 maggio 1987. L’evento è stato organizzato da Stefano Ceci e dalla società partenopea. Per l’occasione sarà ricordato anche Claudio Garella, il portiere di quel primo scudetto napoletano, recentemente scomparso.

LO SPETTACOLO “IL MIO AMICO D.” APRIRA’ LA STAGIONE 2022/23 DEL TEATRO SERRA

Venerdì 28 ottobre, al Teatro Serra di Fuorigrotta e alle ore 20, andrà in scena lo spettacolo “Il mio amico D.”, di Pietro Tammaro e con l’adattamento e la regia di Luca Saccoia.

Lo spettacolo metterà in scena il racconto di un ragazzo, e con lui di un’intera generazione, cresciuta nel mito di Diego Armando Maradona, figura mitica, eppure terrena, segno di speranza di cambiamento e sogno di un futuro migliore per tutti i “fortunati ragazzi a colori degli anni ‘80”.

Uno spettacolo che usa come pretesto il calcio, l’amore e l’ammirazione per il mito di tutti i ragazzi nati alla fine degli anni ‘70: Maradona. Il pubblico in sala sarà proiettato in una sorta di immaginaria curva da stadio e il protagonista Mauro Manzo, interpretato dallo stesso Pietro Tammaro, rivive con poetica leggerezza il sogno di un adolescente degli anni ’80 che per somiglianza fisica pensa addirittura di essere Maradona, ma che guardando la realtà – ed il poco talento calcistico – finisce per desiderare di fischiargli almeno un calcio di rigore a favore. Il viaggio tra i ricordi è legato anche ad oggetti e personaggi simbolo di quel periodo (palloni, figurine, automobili ecc…) che diventano elemento scenografico in un immaginifico campo di giochi costruito dal protagonista in scena.

Spettacolo che sarà replicato anche , sabato 29 ottobre sempre alle 20, e domenica 30, alle 18. Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro e l’evento sarà chiuso con una festa e una torta per il compleanno del “Pibe de oro”.

AL PAN DI NAPOLI L’EVENTO “MARADONA DAY: FILOSOFIA, SPORT E PASSIONE

Il Comune di Napoli, sul proprio sito, ha annunciato l’evento “Maradona Day: Filosofia, Sport e Passione”, in programma presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli il 28 e 29 ottobre.

Promosso dallo Human Festival, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e con la collaborazione del Comune di Napoli, l’evento è aperto alla città e incentiva uno specifico dialogo transgenerazionale, coinvolgendo ed invitando gli studenti delle scuole superiori.

Il programma parte dalla testimonianza storica e dalla narrazione sulla creazione del mito “Da Achille a Maradona: la creazione dei miti” condotta dai prof.ri Vittorio Dini ed Enrico Ariemma, il giorno 28 ottobre ore 9.30 presso la Sala Di Stefano del Palazzo delle Arti di Napoli.

Nella seconda giornata il 29 ottobre ore 9.30 si terrà un’introduzione al Tàijíquán a cura della maestra Sarah Falanga “L’oriente e lo sport: stile di vita”.

Giornata che proseguirà con la passeggiata narrativa “Le viscere di Napoli: el niño de oro” con un attore che leggerà testi dedicati al mito e alla passione della città di Napoli per il campione Diego Armando Maradona e una guida culturale che spiegherà il contesto storico in cui nascono i miti da quelli orfici a quelli moderni.

Domenica 30 ottobre, a Napoli, alle ore 11.00, al Cinema Modernissimo, sarà proiettato in anteprima “Maradona. Uno scugnizzo di Napoli”, un film realizzato per Al Jazeera dal regista egiziano Mohamed Kenawi.

Per onorare questo giorno così importante per Napoli e per il mondo intero, dopo la proiezione del film si discuterà della figura di Diego e del suo significato per Napoli.

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.

A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO UNA MOSTRA PIROTECNICA IN SUO ONORE

In occasione dell’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona, ci sarà l’evento “In memoria di Dios Umano”. Si tratta di una commemorazione, unita ad uno spettacolo pirotecnico, che si svolgerà a San Giovanni a Teduccio, via Sacco Vanzetti (Bronx) domenica 30 ottobre, alle ore 22.

I ragazzi di San Giovanni a Teduccio amano questo evento perché si rivedono in ciò che era Maradona: un uomo dalla grande passione, venuto dal nulla più assoluto. Per loro, organizzare questo evento vuol dire prendersi cura della memoria del grande Dios del calcio, cercando di non farlo mai dimenticare ma anzi, di farlo conoscere anche ai più piccoli.

Nel quartiere è presente il famoso murales del Dios Umano, da cui prende spunto l’evento, realizzato dallo street artist napoletano Jorit.

PRESSO IL MASCHIO ANGIOINO L’EVENTO “DIEGO PER SEMPRE”

Per sabato 29 ottobre, alle ore 10, è previsto l’evento “Diego per sempre” presso l’Antisala dei Baroni nel Maschio Angioino. Un’occasione per ricordare la grande figura del Capitano dei due scudetti e della Coppa UEFA.

L’ospite d’onore sarà Gianfranco Zola, che arriverà direttamente da Londra, dove ormai vive da tempo, per rendere omaggio al suo ex compagno di squadra. Con lui saranno presenti anche altri calciatori di quel Napoli scudettato, tra cui Bruno Giordano, Raffaele Di Fusco, Giuseppe Volpecina e Ciro Muro.

A QUALIANO L’EVENTO “UN PALLONE PER MARADONA” PRESSO LA VILLA COMUNALE

A Qualiano, in data 30 ottobre alle ore 10:30, si terrà l’evento “Un pallone per Maradona”, presso la Villa Comunale.

Organizzato dall’Associazione “Football & Maradona’s Friends”, vedrà la partecipazione di tanti bambini i quali saranno omaggiati di un pallone.

Per l’occasione sarà inoltre presentato il libro “Cronache dal secolo scorso – Atti unici nella storia del Napoli”, di Davide Morgera, editore Urbone Publishing.

AL LUCCA COMICS AND GAMES IL “MARADONA CELEBRATION”

Gli eventi dedicati a Maradona si estenderanno anche al di fuori della città di Napoli e della regione Campania. Al Lucca Comics and Games, infatti, si terrà l’evento “Maradona Celebration”, in programma domenica 30 ottobre alle ore 12, presso la Sala Tobino.

Lucca Comics and Games, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Argentina in Italia, vuole celebrare il fantasista con un evento dedicato, insieme a Rep, celebre illustratore satirico argentino che ha realizzato la graphic novel “Maradona, nacido para molestar” dedicata proprio al campione che ne celebra le gesta sportive. Assieme a Rep, Rosa Tiziana Bruno e Giuseppe Guida, autori della graphic novel “Diego Maradona, non solo calcio” e Riccardo Corbò.

ALL’OLIMPICO DI ROMA LA PARTITA PER LA PACE

Il 14 novembre allo Stadio Olimpico si terrà la Partita per la Pace, giunta alla terza edizione che vedrà la partecipazione delle più grandi stelle del calcio mondiale. Promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico da Scholas, la Partita per la Pace vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e leggende del calcio, di diverse religioni e credenze, che insieme al Papa faranno questo nuovo appello alla pace.

Questa edizione sarà molto speciale e sentita, sia per l’urgenza di un appello per la pace, che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché sarà l’occasione per ricordare e celebrare, alla presenza di tutta la famiglia e gli amici, per la prima volta tutti insieme, Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas.

Sulla piattaforma TicketOne si possono già acquistare i biglietti della Partita, con un valore di €10 per curva e distinti, €15 per Tribuna Tevere e €20 per Tribuna Montemario; con valore ridotto per i bambini sotto i 10 anni rispettivamente € 5, 10 e 15.Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficienza. In questa edizione, come nelle precedenti, i fondi raccolti hanno contribuito a sostenere le attività e le iniziative del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes.