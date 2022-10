“Do you like pesce?”, Peppe Di Napoli sbarca in tv: avrà un programma tutto suo

Peppe Di Napoli sbarca in tv. Il vulcanico chef di Pianura sarà protagonista di un nuovo programma che andrà in onda su Food Network. A dare l’annuncio, via social, è la nota pescheria che indica come è possibile partecipare ai casting.

“Se sei un appassionato di cucina ma SEI STRANIERO e non parli bene l’italiano o NON SEI DI NAPOLI e quindi non capisci il dialetto napoletano, ecco il programma tv perfetto per te DO YOU LIKE PESCE? su FOOD NETWORK, CANALE 33!!! UNA GIORNATA IN CUCINA con Peppe di Napoli lo chef si fa capire da tutti…pure dai Pesci! Contattateci subito, oggi stesso. Al numero 0039 349 83 54 556 Alla mail [email protected]”.

“Con 10 euro di spesa primo e secondo di pesce”, la sfida di Peppe di Napoli virale sul web

“Chi dice che con €10 non si può preparare un primo e un secondo di pesce? Da noi si può tutto!”: parola di Peppe di Napoli che in un video pubblicato sui social mostra la preparazione di una linguina con granseola (granchio) e di un lacerto (sgombro). Il tutto, come mostrato all’inizio del video, alla modica cifra di 10 euro.

Tantissimi i commenti di clienti e fan, ormai affezionati. Peppe di Napoli, infatti, non è soltanto un pescivendolo e uno chef, ma nel tempo è diventato anche una vera e propria star dei social, grazie ai quali è conosciuto in tutta Italia. I suoi video, sempre carismatici e “a cascata“, intrattengono migliaia di utenti ogni giorno.

Peppe Di Napoli: “Apro la pescheria più grande d’Italia”

Il noto chef di Pianura, titolare della Pescheria Di Napoli, aprirà a breve “la pescheria più grande d’Italia“. Continua dunque l’ascesa del pescivendolo napoletano che, dopo l’inaugurazione di un secondo locale a Torino lo scorso anno, presto taglierà il nastro anche di questo nuovo progetto. Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando la foto dei lavori su Facebook e scrivendo: “Uno dei miei più grandi obiettivi si sta per realizzare e io sono felice di poter condividere questa gioia insieme a voi! Vi regaleró un posto magico dove ogni desiderio verrà esaudito!”.