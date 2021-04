I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando, dalle prime ore di oggi, la città di Marano di Napoli, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alle verifiche del rispetto delle normative anti-contagio. Massimo impegno dei militari della compagnia di Marano di Napoli, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo.

In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto della normativa anticontagio. In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga. (ANSA).

Controlli anche a Giugliano

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno controllato varie attività commerciali presenti sul territorio nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli volto alla verifica del rispetto delle normative anti-contagio.

Durante le operazioni, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno controllato due bar in corso Campano aperti dopo le 18.

I militari hanno trovato al loro interno alcuni clienti che consumavano cibi e bevande nonostante i divieti imposti dalle normative anti-covid. I Carabinieri hanno sanzionato quattro avventori e i due titolari dei bar ai quali è stata intimata anche la sospensione dell’attività per cinque giorni per il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento del fenomeno epidemiologico. (ANSA).