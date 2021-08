Tuffi in mare vietati a Mondragone, spiagge chiuse dal 14 al 16 agosto

Oggi pomeriggio il vicesindaco Francesco Lavagna ha firmato una dura ordinanza per i residenti e per i bagnanti di Mondragone. “Premesso che la Città di Mondragone è un territorio a vocazione turistica balneare e, quindi, è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche, nonché promuove un’immagine curata del litorale, in particolar modo nel periodo di Ferragosto, in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico. Dato atto che, con lo scopo di scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica derivanti da ferimenti ed ustioni, nonché danni all’arenile e all’ambiente”, scrive il vicensindaco su Facebook.

L’ORDINANZA DEL SINDACO MONDRAGONE

Lavanga ha ordinato diverse misure restrittive. Divieto di campeggiare, anche temporaneamente, nelle ore diurne e notturne nei giorni 14-15-16 agosto 2021 sull’arenile del Comune di Mondragone. Ordinato il divieto di balneazione, bivacco, di pesca con qualsiasi attrezzo, nelle ore diurne e notturne nei giorni 14-15-16 agosto 2021. Infine il divieto di sparo di fuochi pirotecnia sugli arenili, nelle ore diurne e notturne nei giorni 14-15-16 agosto 2021. Sarà possibile solo con salvi provvedimenti autorizzativi di Pubblica Sicurezza eventualmente rilasciati.