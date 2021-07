La regina della tv italiana chiama la (ex) duchessa. Maria De Filippi starebbe tentando un colpaccio per la prossima stagione di ‘C’è posta per te‘: quello di avere, tra gli ospiti, Meghan Markle.

Un’indiscrezione destinata a far parecchio rumore, quella di Chi. Maria De Filippi si sta riposando dopo una stagione televisiva impegnativa e stancante, ma è già concentrata sulla prossima e sta seguendo a distanza i preparativi per i diversi programmi. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini sostiene che la conduttrice stia studiando le strategie per portare Meghan Markle negli studi di Canale 5.

‘C’è posta per te‘ tornerà nel gennaio 2022 e seguirà sempre il solito format. La presenza di una stella, nota a livello globale, come Meghan Markle, potrebbe costituire un evento storico, anche per un programma che va avanti da ben 24 edizioni. Si attendono ulteriori sviluppi, ma le trattative sono ancora in corso e servirà tempo prima di arrivare ad un annuncio ufficiale da parte dell’entourage di Maria De Filippi.

Maria De Filippi ci ha sempre abituato a grandissimi ospiti, nei suoi show sono passati: Shakira, Nelly Furtado, Matthew McConaughey, Patrick Dempsey, Julia Roberts, Sean Penn, Dustin Hoffman, Jude Law, Bradley Cooper, Orlando Bloom, le Tatu, Anastacia, Kylie Minogue, Ricky Martin, Ben Harper, Pharrel Williams e Mary J. Blige.

“Maria De Filippi, il riposo della regina. Dopo aver partecipato ai funerali della sua amica Raffaella Carrà, la conduttrice si è presa una brevissima pausa al mare. Pochi giorni di relax, ma senza “staccare” mai dal lavoro, tra il montaggio di Temptation Island e le scalette di Tú Sí Que Vales. E intanto si vocifera che tra gli ospiti di “c’è posta per te” potrebbe esserci Meghan Markle”.

Il web sogna l’incontro tra Meghan Markle e la Regina d’Inghilterra

Intanto non è mancata l’ironia del web, che già sogna un incotnro con la Regina Elisabetta per un lieto fine da quella che da molti è definita la sagra di Sussex. Al Sunday Times un insider molto vicino a William ha rivelato un episodio del 2020 che ha segnato per sempre il rapporto con Harry. Lo sgarbo inaccettabile di Harry verso la Regina.

Il comportamento di Meghan avrebbe spinto Elisabetta e prendere una decisione drastica, vietandole di indossare alcuni preziosi gioielli appartenuti a Lady Diana. Un vero e proprio affronto per Harry che, come hanno svelato più volte i suoi collaboratori, farebbe di tutto per rendere felice Meghan e ha occhi solo per lei.