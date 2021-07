E’ la pista dell’intimidazione quella seguita dagli inquirenti per cercare il movente dietro la sparatoria avvenuta qualche sere fa contro la vetrate del pub ‘Sombrero’ di Discesa Coroglio. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia i colpi sarebbero stati esplosi da due persone in sella ad uno scooter. Per gli investigatori l’ipotesi al momento più credibile è un attacco di matrice estorsiva anche se la persona che ha da poco rilevato il locale ha riferito di non aver ricevuto alcuna minaccia. L’allarme è scattato intorno alle 5 e 30 della scorsa notte, a locale chiuso, quando è arrivata la segnalazione al 113 di una sparatoria in via Coroglio. Sul posto sono accorsi le Volanti in quel momento in zona, dell’Ufficio prevenzione generale della questura e del commissariato Bagnoli. Repertati sei bossoli.

