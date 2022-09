Napoli piange Mariano, il 38enne è morto in un tragico incidente

Si è schiantato con la sua moto contro un trattore Mariano Industria, un giovane di 38 anni morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 3 settembre a Piazzolla sul Brenta, in provincia di Padova, lungo la strada provinciale 92. Viaggiava in sella alla sua Yamaha 600. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Mariano, originario di Napoli, viveva con la sua famiglia a San Pietro in Gu.

Il 38enne lascia la moglie e tre figli. Si era trasferito in provincia di Padova per motivi di lavoro. Era un tifosissimo del Napoli. L’uomo appena poteva tornava al Sud dalla sua famiglia. La sua dipartita lascia un vuoto nell’intera comunità, che in queste ore lo ricorda con enorme affetto sui social.