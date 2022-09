Andrea ucciso per gelosia davanti agli amici, fermato il presunto killer

Sarebbe stato uno scatto di gelosia ad armare la mano del presunto responsabile dell’omicidio di Andrea Gaeta, 20enne di Orta Nova. Già sabato Mirko Tammaro, 26enne del posto, è stato individuato dai carabinieri dopo l’attività di polizia giudiziaria, infatti, si è costituito nei pressi di Termoli. Come riporta FoggiaToday dopo l’omicidio il 26enne si è recato nelle campagne della Bat per disfarsi di una magnum 357 che i carabinieri, su sua indicazione, hanno ritrovato.

Sull’arma sono in corso gli accertamenti tecnico-scientifici per determinare le esatte modalità con cui è stato commesso l’efferato crimine. Dunque sarebbero 5 i colpi esplosi, 2 dei quali hanno colpito il 20enne in faccia e ad un fianco. Tammaro, accompagnato dal suo avvocato difensore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Omicidio volontario e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, le accuse.

L’IPOTESI SULL’OMICIDIO DI ANDRE

Secondo l’Ansa Tammaro avrebbe notato Gaeta e i suoi amici davanti a un bar in compagnia della sua ex ragazza. Quando il gruppo si è messo in macchina, il 26enne avrebbe costretto Andrea a fermare l’auto, dopodiché gli avrebbe esploso contro 5 colpi di pistola.

Per l’avvocato dei familiari del giovane ucciso, quello di Tammaro non sarebbe stato un gesto istintivo o immediato: “Prima del delitto non c’è stata alcuna rissa e nulla poteva far presagire quello che è accaduto. In questo caso c’è anche premeditazione, perché l’assassino è andato a prendere una pistola, è uscito per le vie di Orta Nova in cerca di Andrea e quando lo ha trovato non gli ha lasciato scampo“.