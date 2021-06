Giugliano. Acqua non conforme, staccata la rete idrica pubblica in un noto parco

“Divieto d’uso dell’acqua ad uso umano fino a quando non sia accertata la conformità dell’acqua alle normative vigenti”. Questa la decisione del Comune di Giugliano sul parco Aprovitola in via Madonna del Pantano. Nei giorni scorsi con una nota l’ARPA Campania ha comunicato all’ASL Napoli 2 Nord la non conformità dei campioni di acqua destinata al consumo umano effettuati nel Parco Aprovitola, in via Madonna del Pantano 44 / via Staffetta 209.

Il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso umano da parte di tutti gli abitanti del Parco Aprovitola ha decorrenza immediata e fino a quando non sia accertata la conformità dell’acqua alle normative vigenti ed intervenga successiva revoca dell’ordinanza;

Disposta l’eliminazione ad horas, da parte dell’Amministratore del Parco Aprovitola, di tutti i collegamenti idraulici tra la condotta idrica che viene alimentata dall’acquedotto esterno comunale e quella alimentata da altre fonti interne al parco Aprovitola (pozzo e cisterna) che generano commistione della rete con il conseguente inquinamento della risorsa idrica destinata all’uso umano degli abitanti del parco stesso.