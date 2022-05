Maxi rogo nel campo rom di Gianturco, fumo visibile da chilometri

Un vasto rogo è scoppiato poco dopo le 17.30 nel campo Rom di via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli. Alta colonna di fumo ,visibile a distanza anche dalla zona collinare di Capodimonte, si è alzata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno chiuso al traffico le strade limitrofe al campo Rom. Non si ha, al momento notizia di feriti. Tante le segnalazione sui social da parte dei residenti: “L’aria è irrespirabile”.

“Incendio nell’ex mercato ortofrutticolo. Invito ai residenti dell’area interessata a tenere chiuse finestre e balconi. Incendio nell’ex Mercato ortofrutticolo del Centro Direzionale. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale per verificare le condizioni del luogo ed eventuali danni alle persone. L’Amministrazione comunale sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione con le sue strutture. Su indicazione della Prefettura, la Polizia Municipale invita i residenti della zona a tenere le finestre chiuse in attesa che sia domato l’incendio e si sia completamente diradato il fumo”, scrive il Comune di Napoli.

IL VIDEO ROGO PUBBLICATO DAL CONSIGLIERE BORRELLI