Giovanni ucciso da una lastra di marmo in provincia di Napoli, l’addio: “Era l’amico di tutti”

Questa mattina verso le 10.30 a Roccarainola i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nell’azienda “Agar Marmi” a via IV Novembre nr. 151. Poco prima il titolare dell’azienda – Giovanni De Sarno (Roccarainola 08.04.1967) era deceduto.

Dai primi accertamenti pare che l’imprenditore sia stato schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento. Il personale del 118 intervenuto ne ha constatato il decesso per “schiacciamento della cassa toracica”. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri della locale stazione insieme al personale dell’Asl di Napoli. L’area è stata sottoposta a sequestro. L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto per la salma l’autopsia presso l’ospedale II Policlinico di Napoli.

Tanti i commenti sui social per Giovanni, molto apprezzato per la sua bontà.

“Oggi ci ha lasciato un UOMO, amico di tutti … Persona altruista e sempre pronto a dare una parola di conforto. Sempre col sorriso. Ora dall’alto del cielo proteggi la tua famiglia e come dicevi qualche giorno fa su fb sii la luce guida per il tuo piccolo Nellino, per i suoi fratelli e soprattutto per tua moglie Rosa. Ciao Giovanni De Sarno resterai sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti ed io sono onorato di aver conosciuto una PERSONA, AMICO e UOMO come te Riposa in Pace”. “Resterai sempre nel nostro cuore….. il tuo sorriso e il tuo essere Uomo altruista, gentile e allegro”