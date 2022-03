Melito. Rifiutano di lavorare per il Comune, chiesta la sospensione del reddito di cittadinanza per due percettori

Reddito di cittadinanza sospeso ai precettori che hanno rifiutato di lavorare per il Comune: “E’ un’assoluta mancanza di rispetto“, dice il sindaco di Melito, Luciano Mottola, da sempre in prima linea per l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza in “progetti utili alla comunità”.

L’impiego sociale

“Abbiamo trasformato, quello che alcuni considerano un privilegio, in una risorsa per l’intera cittadinanza“. Così il sindaco Mottola spiega l’impegno della città di Melito nell’impiegare coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza in progetti utili all’intera comunità cittadina. Si va dalla “vigilanza all’esterno delle scuole, allo spazzamento delle strade e al supporto per gli uffici comunali” queste le varie attività d’impiego. Melito, ad oggi, risulta essere una delle città che ogni giorno impiega più beneficiari del RdC, sono ben 130 i percettori impegnati nel progetto.

Le parole del sindaco di Melito

Se da un lato c’è chi è desideroso di dare una mano, dall’altro resta chi non ha intenzione di rendersi disponibile. C’è chi infatti si è rifiutato di collaborare in progetti utili alla collettività e il sindaco spiega: “così siamo stati costretti a ricorrere al pugno duro“. Due percettori sono stati segnalati all’INPS per la sospensione del reddito di cittadinanza. I due infatti hanno rifiutato “di essere impiegati nei nostri progetti“, motivo per cui è arrivata per loro la richiesta di sospensione.

Il sindaco di Melito in un post spiega: “Ciò che ha fatto rabbia è stata anche l’assoluta mancanza di rispetto verso i tantissimi percettori che ogni giorno si rendono utili per la comunità“. Aggiunge poi: “Irrispettosi anche verso chi, magari per un semplice cavillo di legge, non ha diritto al sussidio pur avendone effettivo bisogno“.

La vicenda dimostra che, come lo stesso sindaco sottolinea: “Anche a Melito il tempo in cui i furbetti potevano fare tutto ciò che volevano è ormai finito“.