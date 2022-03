Guandelina Tavassi all’Isola dei Famosi, la notizia che tutti aspettavano: «Inizia la mia avventura»

Finalmente Guendalina Tavassi è uscita allo scoperto, svelando la data del suo ingresso all’Isola dei Famosi. L’influencer ha fatto discutere e non poco per essere stata assente nelle scorse settimane, non spiegando nemmeno i motivi del mancato approdo sull’isola. Adesso, però, finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale.

Il post di Guendalina Tavassi su Instagram: “Finalmente approdo sull’isola”

«Finalmente è ufficiale flowers! Domani sera sarà l’inizio di questa fantastica avventura! Noi non vediamo l’ora, e voi?». Questa la didascalia a corredo dell’immagina ‘mozzafiato’ pubblicata dall’ex gieffina sul proprio profilo Facebook. Immediatamente, sono seguiti migliaia di commenti e quasi 40mila like. A testimonianza del fatto che fosse lei, indubbiamente, la concorrente più attesa dell’edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto l’attesa è finita e, dalla prossima puntata, l’influencer entra a tutti gli effetti in gioco.

L’intervento del fidanzato Federico Perna dopo l’ultima puntata

“Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha continuato Perna. “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione”.

Guendalina Tavassi è molto eccitata all’idea della nuova avventura all’Isola dei Famosi, a rovinarle l’entusiasmo ci hanno pensato gli hater. Sono arrivati diversi commento in cui la definivano una pessima madre, per aver abbandonato i suoi figli. Lei ha risposto piccata: “Non ho abbandonato i miei figli” poi ha aggiunto: “Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi ha permesso di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”.