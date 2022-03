La Colomba al gusto di Polacca, già è un successo il marchio registrato dal bar Empire di Aversa

La Pasqua 2022 è alle porte ma già fa parlare di sè la gustosa Colomba al gusto di polacca del bar Empire di Aversa. Quest’anno il marchio del prodotto è stato registrato dagli ideatori di questo delizioso dolce che già sta facendo impazzire tantissimi clienti. La colomba è fatta con un impasto alle amarene con 36 ore di lievitazione, farcito con crema aromatizzata alla vaniglia. Tutto completamente artigianale e genuino. Un must, quello del gusto polacca, del bar Empire di Aversa che ha già creato il panettone di Natale e le chiacchiere sulla stessa impronta.

Il bar bar pasticceria Empire di Aversa ormai una realtà affermata ad Aversa. I suoi prodotti sono famosi e ricercati. A renderli famosi è stata l’invenzione del polababà, loro marchio di fabbrica, un dolce che contraddistingue il locale allietando i palati dei golosi e amanti della polacca e del babà. Oltre alla versione classica c’è anche quella al cioccolato.

Il polababà è un’esclusiva del lounge bar pasticceria Empire che si trova in viale Kennedy 65 ad Aversa che ha brevettato sia il marchio che la ricetta. Impasto brioche con crema ed amarena più il babà, il polababà è ideale per darsi la carica a prima colazione, ma anche per uno spuntino dolce nel corso della giornata. Che dire, ci vediamo in viale Kennedy 65 ad Aversa per una colazione davvero speciale…