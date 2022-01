Schumacher, 27mila euro al giorno per tenerlo in vita: «Quel giorno non voleva sciare»

“Tanti auguri Michael, siamo tutti con te”. La Ferrari, attraverso i suoi canali social, celebra i 53 anni di Michael Schumacher, vincitore di cinque dei suoi sette titoli di Formula 1 con la Scuderia di Maranello. Il campione tedesco continua a combattere la battaglia più difficile della sua vita, lottando per recuperare dal grave incidente di sei anni fa sulle piste sciistiche delle Alpi francesi di Meribel.

Come sta il pilota

Il 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher cambiò per sempre dopo il tragico incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi, che gli causò un gravissimo trauma cranico. Schumi rimase in condizioni critiche e coma indotto per mesi e mesi e impiegò 254 giorni prima di lasciare l’ospedale per fare ritorno nella sua dimora a Gland, nel cantone di Vaud, sul lago di Ginevra. Da allora, sul sette volte iridato di Formula 1 è sceso il silenzio, circondato dall’affetto dei suoi cari, la moglie Corinna in primis, e di uno staff medico che lo segue passo passo.

Da quel poco che si è saputo in questi anni, sono circa dieci gli esperti di riabilitazione, tra fisioterapisti, infermieri e accompagnatori, che aiutano la famiglia Schumacher nell’assistere Michael. “Niente è rimasto intentato per velocizzare la guarigione di Schumacher“, ha scritto la Bild, riportando, tra le altre cose, come gli venga fatto ascoltare il rombo del motore del suo vecchio bolide.

Le condizioni

Dopo anni di silenzio e blackout, nel 2019 ci sono state però grandi novità: Schumi avrebbe visitato l’ospedale George Pompidou di Parigi in diverse occasioni e la scorsa estate sarebbe stato sottoposto a un trattamento sperimentale con cellule staminali. Secondo la testimonianza di un’infermiera riportata da ‘Le Parisien’, l’ex pilota sarebbe “cosciente” (“Ma si che è nel mio reparto e posso assicurarti che è consapevole e cosciente”, la frase anonima riportata dal quotidiano parigino).

Poi di nuovo il silenzio, salvo qualche breve parentesi aperta dalla moglie Corinna: “Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili – ha detto in un’intervista a ‘She’s Magazine’ della Mercedes – e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volonta’ di Michael nel mantenere riservato un argomento cosi’ delicato come la sua salute”.

Oggi compie 53 anni oggi il 3 gennaio

Ad oggi solo pochissime persone e amici hanno avuto la possibilità di avvicinarlo: tra loro Jean Todt, il presidente della FIA ed ex capo della Ferrari: “Non passa mese, anche nei periodi più fitti di impegni, che io non passi a trovarlo e gli stia vicino a mio modo, nel modo che è ancora possibile”, le parole dell’amico che un anno fa fece sapere di “aver visto il Gp del Brasile con lui”.

La famiglia rompe il silenzio: “Quel giorno Michael non voleva sciare”

“Michael manca a tutto il mondo. Ma Michael c’è, è diverso ma c’è – ha affermato Corinna -. E questo ci dà forza. Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Segue delle cure e facciamo tutto il possibile perché migliori, perché senta il legame con la sua famiglia. Cerchiamo di andare avanti come Michael amava e come ama ancora. La vita va avanti, Michael ci ha sempre protetto, e ora noi proteggiamo Michael”. Anticipate anche alcune parole del figlio Mick: “Dall’incidente, quei momenti che le persone passano in famiglia non ci sono più stati, o almeno ci sono stati in modo diverso. È ingiusto. Ora con papà ci capiremmo con il linguaggio dell’automobilismo, avremmo tanto di cui parlare. Rinuncerei a tutto per poterlo fare”.

Ladri in casa di Michael Schumacher. I malviventi hanno rubato delle macabre fotografie del pilota nelle sue condizioni attuali, a più di 6 anni dall’incidente. Non solo. Dopo averle rubate, hanno cercato di rivenderle, chiedendo un cambio un milione di sterline. A rivelarlo è Il Mirror.

Introvabili immagini recenti di Schumacher

Da quando ha avuto l’incidente, infatti, non si è mai vista una foto o un video del campione tedesco e, probabilmente per questo, i ladri pensavano di aver fatto un colpo davvero grosso.

Schumacher, il costo giornaliero delle sue cure è pazzesco: le cifre

Da quel momento in poi Schumacher è sparito dalla circolazione, su precisa scelta della moglie Corinna, che è sempre riuscita a non far trapelare nulla su quelle che sono le condizioni di suo marito. Saltuariamente salta fuori qualche aggiornamento, tra visite di controllo e testimonianze di qualche amico stretto che gode della fiducia della famiglia di Schumacher, come nel caso di Jean Todt. Per il resto milioni di tifosi del tedesco non possono fare altro che sperare.

Il costo da capogiro per le cure

A casa Corinna ha fatto allestire un ambiente dotato delle più moderne apparecchiature volte a favorire l’attività del cervello. Ma non mancano anche strumentazioni appositamente concepite per sottoporre Schumacher a delle continue sedute di fisioterapia. Da quanto risulta, le spese per portare avanti tutto questo sarebbero considerevoli. C’è una media effettuata dal sito web chenews.it per la quale l’onere che Corinna si sarebbe sobbarcata dal 2013 in poi ammonterebbe a poco più di 27mila euro al giorno.

Questo esborso sarebbe pari a quasi 190mila euro a settimana ed a ben 10 milioni e 200mila euro all’anno. Un aspetto positivo in tutto questo c’è ed è rappresentato dal fatto che alla famiglia dell’ex pilota di Formula 1 per fortuna i fondi non mancano.