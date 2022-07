Tragedia a Milano, lascia la figlia di 18 mesi a casa per 6 giorni e la ritrova morta

Ha lasciato la figlia di appena 18 mesi da sola a casa. Per sei giorni. Poi è tornata a casa e, purtroppo, l’ha trovata morta. È per questo motivo che una donna di 37 anni è finita in manette, accusata di un reato molto grave: omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione.

La tragedia si è consumata a Milano. La piccola era in un lettino da campeggio, ed al suo fianco c’era un biberon, ma affianco anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà.

La bambina è stata trovata all’alba dello scorso mercoledì. La madre, Alessia Pifferi, era andata via per raggiungere il suo compagno in provincia di Bergamo. Poi, giovedì mattina, è stata fermata. Purtroppo, per la piccola Diana – questo il suo nome – non c’è stato niente da fare.

Cosa sono le benzodiazepine

Le benzodiazepine (BZD, o talvolta BDZ) costituiscono una classe di farmaci. Questi possiedono proprietà ansiolitiche, sedativo-ipnotiche, anticonvulsivanti, miorilassanti e anestetiche.