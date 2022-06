Il miracolo di Gigi D’Alessio, bimba di 5 anni si sveglia dal coma ascoltando la sua voce

Si potrebbe urlare miracolo di Gigi D’Alessio, invece, ci troviamo di fronte ad una vicenda sorprendente. Stamattina una bimba di 5 anni si è sveglia dal coma ascoltando la voce del cantautore napoletano. Giulia ha mostrato i primi segnali di risveglio dopo un tremendo incidente. La piccola è ricoverata in ospedale dallo scorso 11 giugno, infatti, in quel giorno maledetto era in auto con i suoi genitori. Era seduta sul sedile posteriore insieme alla nonna e al fratello quando si è sporta dal finestrino. Proprio in quel maledetto momento è arrivato un mezzo pesante sulla corsia opposta, probabilmente un trattore, che l’ha colpita provocandole un trauma cranico.

GIULIA RIAPRE GLI OCCHI DOPO AVER SENTITO LA VOCE DI GIGI D’ALESSIO

Fortunatamente Giulia ha aperto gli occhi per pochi secondi nel sentire la voce dei genitori e del cantante D’Alessio. Infatti nei giorni scorsi, saputo dell’incidente, aveva inviato alla famiglia della piccola un videomessaggio. Attraverso un suo conoscente, in servizio presso la questura di Frosinone, il cantante napoletano ha inviato il filmato alla piccola fan nel quale invita la bimba a non mollare: “Ti aspetto presto ad un mio concerto, forza Giulia”.

Gigi D’Alessio fa sognare anche da casa, oltre 3 milioni di spettatori incollati alla tv

“Una serata indimenticabile”. La felicità di Gigi D’Alessio alla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, è incontenibile. Il primo dei due concerti napoletani per la celebrazione dei 30 anni di carriera è stato trasmesso in diretta su Rai1: uno show ricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il cantante sul palco.

Tra i momenti più emozionanti gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele, il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda, e il coro di “sei bellissima” con cui la platea napoletana ha accolto Vanessa Incontrada sul palco. Un momento che ha fatto impazzire i social, con migliaia di tweet di apprezzamento per l’empatia dei napoletani. Non meno divertente il dopo-concerto, con Mara Venier che ha postato nelle sue storie il suo incontro esilarante con Fiorello in un noto ristorante partenopeo.

Concerto ati sullo share

Non solo il successo per la super festa in piazza del Plebiscito a Napoli, ma anche 3.462.000 spettatori che hanno deciso di seguire il cantante su Rai 1 in prima serata. Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme, ha raggiunto il 24.5% di share. Dall’altra parte sul fronte Mediaset situazione diversa, che ha proposto su Canale 5 la serie New Amsterdam 4, con 1.209.000 spettatori e uno share dell’8.6%.