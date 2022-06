“Userò stoviglie usa e getta”, lo sfogo dell’albergatrice di Ischia che non trova lavapiatti

“Da oggi in poi si serve tutto in monouso, usa e getta. Basta con annunci di cercasi personale, per esempio un lavapiatti. Basta, mi sono scocciata” questo il post condiviso lo scorso primo giugno da Lucia Buono, albergatrice di Ischia, titolare dell’Hotel Annabelle, a pochi passi da piazza degli Eroi.

In una intervista rilasciata a La Repubblica, Lucia spiega il perché del suo sfogo: “Le ho provate tutte, ma ora – con l’estate iniziata – non sembra ci sia scelta. Non si trovano lavapiatti e per chi, come me, gestisce un albergo la situazione diventa insostenibile. Ecco perché ho condiviso quel post, certo provocatorio. Ma non è detto che non sia una soluzione”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | “Cerco dipendenti, stipendio e orari li decidete voi”, l’appello social dell’imprenditore [ARTICOLO 22/06/2022]

“Cerco aiuto pizzaiolo, camerieri caffetteria e banconista bar per stagione estiva e lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero lo decidete voi e gli orari anche. Per info contattatemi”. Questo il messaggio lanciato nei giorni scorsi su Facebok da Pierluigi Lucino, imprenditore salentino di 40 anni, titolare del Riviera Bar Bistrot a Porto Cesareo, una fra le marine più frequentate del Salento nel periodo estivo.

La stagione turistica quest’anno è partita in anticipo, ma la carenza di personale nelle strutture ricettive è un problema che si ripropone ogni stagione. Nonostante il ristorante Riviera venga preso d’assalto da turisti e vacanzieri il titolare non riesce a trovare dipendenti. Lucino, per lavorare nel suo ristorante, offre uno stipendio base di 1.200 euro netti, che lievitano a 1.500-1.600 per i pizzaioli.

L’imprenditore salentino è stato inoltre costretto a mettere il tetto delle 100 pizze a sera, per non caricare troppo l’unico pizzaiolo che ha a disposizione al momento. Per Lucino i giovani “non considerano il lavoro da camerieri come un’opportunità o un’esperienza utile”.