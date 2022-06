Lacrime di dolore nel Casertano, Paolo muore nel giorno del suo onomastico

Lacrime di dolore a Piedimonte Matese per la scomparsa di Paolo Altobelli, il 40enne investito da un pik-up in una ditta di materiale edile circa 10 giorni fa. Da quel giorno l’intera comunità si era stretta in preghierta attorno a lui. Purtroppo oggi, come si legge su Caserta News, il suo cuore ha smesso di battere. Il giovane è volato via nel giorno del suo onomastico. “San Paolo ha voluto accanto a sé un altro angelo” scrive un parente sui social.

Paolo era molto conosciuto e ben voluto. Suonava la batteria insieme ad alcuni amici in una band, i Rolling Thunder. “No Paoleeeee noooooo…gli aggiornamenti non erano positivi ma speravo tanto in una ripresa…ricorderò con piacere le tue belle serate con i Rolling thunder per quanto sono stato presente purtroppo ahimè a poche serate…ricorderò l’ultima in modo particolare all’almost e le prove che facevate da me…e ultimo ma non meno importante quando passavo per Piedimonte avevi sempre 5 minuti per scambiare due parole insieme e poi riprendevo i miei passi.Un abbraccio e buon viaggio caro Paolo Altobelli. Che la terra ti sia lieve!!!” un post apparso su Facebook.