Andrea Meza è la nuova Miss Universo, la 26enne messicana è laureata in ingegneria informatica

Si chiama Andrea Meza, ha 26 anni, messicana ed è Miss Universo 2021. La donna, prima Miss Messico, è stata incoronata nella giornata di ieri, il 16 maggio 2021, al termine del concorso che si è svolto negli Stati Uniti, in Florida, al Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Purtroppo, a causa della pandemia Covid, la scorsa edizione era stata cancellata.

Miss Universo, la vittoria di Andrea Meza contro 70 concorrenti

A partecipare al concorso c’erano 70 concorrenti presenti, provenienti da tutto il mondo. Si sono sfidate con abiti eleganti ma, allo stesso tempo, non sono mancate le sorprese ‘scenografiche’.

«Sono così onorata per avermi scelto tra le altre 73 donne fantastiche con cui ho partecipato — ha detto Meza in un comunicato stampa diffuso da Miss Universe Organization — . Indossare la corona di Miss Universo è un sogno che si avvera e spero di servire il mondo attraverso la mia difesa dell’uguaglianza nei diritti».

Durante il concorso, nella sua dichiarazione finale, Andrea Meza ha parlato degli standard di bellezza. «Al giorno d’oggi la bellezza non è solo il modo in cui si viene guardati — ha detto —. Per me, la bellezza è presente anche nel nostro spirito, nei nostri cuori e nel modo in cui ci comportiamo». La vincitrice di Miss Universo 2021, che arriva da Chihuahua City, è una modella e truccatrice. Inoltre, ha anche una laurea in ingegneria del software

L’edizione precedente era stata vinta dalla sudafricana Zozibini Tunzi, incoronata nel 2019, mentre quello vinto dalla modella sudamericana è il titolo della sessantanovesima edizione di Miss Universo. Andrea Meza, Miss Messico di 26 anni, ha battuto le finaliste brasiliana e peruviana