Agenti della Questura di Salerno e militari della Guardia di Finanza alle prime ore dell’alba hanno sequestrato all’interno dell’area del porto commerciale di Salerno due borsoni contenenti 65,5 chilogrammi di cocaina pura.

Dunque la droga, qualora fosse stata smerciato nelle varie piazze di spaccio, avrebbe fruttato alla criminalità oltre 3 milioni di euro. Le indagini, in corso, sono coordinate dalla Procura di Salerno

Due chili di cocaina, marijuana e hashish nel bidone della spazzatura: maxi sequestro a Napoli

Due chili di cocaina, marijuana e hashish nel bidone della spazzatura: maxi sequestro a Napoli. Blitz delle forze dell’ordine tra Fuorigrotta e il Rione Traiano, considerate due zone calde nelle ultime settimane. I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno fatto irruzione in aree considerate sensibili e fulcro dello spaccio cittadino. I militari del Nucleo Investigativo, i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli e quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade dei 2 quartieri supportati dagli “occhi” del 7° nucleo elicotteristi di Pontecagnano. 25 le perquisizioni effettuate e 34 pregiudicati identificati.

Durante le operazioni i Carabinieri – in un’area verde di via Catone – hanno rinvenuto e sequestrato un’ingente quantità di droga; 377 grammi di marijuana, quasi 1 chilo e 800 grammi di hashish e 400 grammi di cocaina. Infine la sostanza stupefacente era stipata in un contenitore per la spazzatura.