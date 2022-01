Sparatoria dopo lo scarico di frutta, 56enne di Napoli in prognosi riservata: c’è un arresto

Saranno le indagini dei carabinieri di Benevento a chiarire i motivi che hanno portato un commerciante di Montesarchio a sparare contro due persone. Entrambe sono rimaste ferite e sono ricoverate nell’ospedale del capoluogo sannita. Una di queste è in prognosi riservata. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, alla contrada Cirignano di Montesarchio.

Le indagini e le ipotesi

Come riportato da Ottopagine, non è esclusa nemmeno una lita nata per lo scarico di alcune mele. A finire in carcere Pellegrino Sellitto, 55 anni, titolare di un supermercato e di un negozio di ortofrutta nella cittadina caudina. Quest’ultimo sarebbe uscito dal suo deposito impugnando una 9×21 detenuta legalmente, per poi fare fuoco prima all’inizio di A.L., che era riuscito a scappare, poi su C.L. e dell’autista, centrati alle gambe e all’altezza di una scapola. L’autore degli spari ha affermato di aver esploso i colpi in aria perché preoccupato dall’atteggiamento con cui si sarebbero presentati i tre. Le circostanze sono ancora tutte da accertare.

Il 55enne potrà fornire la sua versione in attesa dell’udienza di convalida se non si avvarrà della facoltà di non rispondere. Al momento, plausibile la prima ipotesi: una lite scoppiata tra il figlio di Sellitto e l’autotrasportatore, con il quale sembra ci fossero già stati dei dissidi.