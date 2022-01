Notte bianca dei vaccini nella Sanità: “Pandemia non può continuare a provocare disastri”

Dalle ore 20 di sabato 15 gennaio inizierà la “notte bianca” dei vaccini nel Rione Sanità, presso il centro vaccinale della Farmacia Mele.

Rete commercianti San Gennaro

Con la crescita dei contagi sono anche aumentate le problematiche dei commercianti. Questo uno dei motivi dell’iniziativa nella Sanità, voluta dalla “rete commercianti San Gennaro“. L’associazione riunisce i commercianti e i titolari delle microimprese presenti nel quartiere. Dichiara Mariano Di Napoli, vice presidente dell’associazione: “La pandemia non può continuare a provocare disastri sul piano economico“. Spiega, infatti, Di Napoli, anche proprietario dell’omonima Caffetteria in Vergini, che: “A rimetterci sono soprattutto i titolari delle piccole attività, alcune delle quali ridotte sul lastrico”

Gli orari della notte bianca dei vaccini

Nasce da queste problematiche l’idea per realizzare la “notte bianca dei vaccini“. Effettuare i vaccini a quante più persone possibili è parte della strategia di contenimento dei contagi, nonché della gestione generale del virus, è fondamentale quindi vaccinarsi. Gli orari dei vari hub, le file e le attese non sempre convivono però con gli orari della quotidianità, soprattutto lavorativa.

Per ovviare al problema l’associazione ha deciso di dare il via all’iniziativa della maratona notturna vaccinale. Dalle 20:00 del 15 gennaio fino alle 08:00 del 16 gennaio, sarà possibile effettuare il vaccino presso il centro vaccinale della Farmacia Mele. In piazzetta San Severo alla Sanità durante la “notte dei vaccini” si potrà vaccinare qualsiasi fascia di popolazione, dai 12 anni in su.

Prima e dopo la vaccinazione si potrà sostare nella vicina basilica di San Severo alla Sanità. Il parroco Antonio Loffredo ha infatti messo a disposizione la Basilica, che rimarrà aperta tutta la notte. Inoltre anche il centro tamponi della piazzetta sarà aperto. La notte bianca dei vaccini si terrà anche il 22 gennaio 2022, dalle 20:00.