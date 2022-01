Il cinema piange Renato Cecchetto, si è spenta la storica voce di Shrek e Toy Story

Si è spento all’età di 70 anni Renato Cecchetto, attore e doppiatore che ha recitato in oltre 80 film. Nel corso della sua lunga e prolifera carriera, ha prestato la voce a personaggi come Shrek e Hamm in Toy Story, solo per citarne alcuni. Nato ad Adria, in provincia di Rovigo, nel 1951, Andrea Cecchetto ha studiato all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma e dall’inizio degli anni 80 ha iniziato a collezionare ruoli in tante commedie italiane, da Fracchia la belva umana ad Amici miei II. Dopo una carriera anche sul piccolo schermo, si è poi dedicato al doppiaggio.

La sua voce è nota al grande pubblico soprattutto per i franchise Shrek e Toy Story, ma ha doppiato anche Yeti in Monsters & co, Mack in Cars e Cleveland Brown a partire dall’11esima stagione de I Griffin. L’attore e doppiatore lascia la moglie e un figlio. Ancora ignare le cause del decesso. La notizia della sua scomparsa è stata data dal sindaco di Adria Omar Barbierato.