Mugnano, nuova giunta per Sarnataro: nell’esecutivo anche l’ex leghista Biagio Sequino

– E’ stata presentata questa mattina, in aula consiliare, la nuova giunta targata Sarnataro. Cinque i nuovi assessori: Anna Iorio, seconda donna nella storia della città a ricoprire la carica di Vicesindaco, Biagio Bove, Biagio Sequino, Vincenzo Massarelli e Luisa Liccardo. Due, invece, gli assessori riconfermati: Luisa Zincarelli e Gennaro Totaro. “Voglio innanzitutto ringraziare la giunta precedente per il lavoro svolto, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – Ora, che le restrizioni sono state allentate di molto, inizia una nuova fase di governo, tramite soprattutto una presenza costante della nuova giunta sulle problematiche. Circa le polemiche sulla nomina di Biagio Sequino da parte dell’opposizione mi sembra ci sia qualche acredine passata. La sua è una nomina tecnica, per le deleghe che gli sono state affidate ha un curriculum di tutto rispetto. È ovvio che chi entra in questa amministrazione sa di entrare a far parte di una compagine di governo che ha determinati valori, che fa dell’accoglienza agli immigrati e dell’acqua bene comune i suoi capisaldi”.

Sequino è uno storico politico legato per anni alla Lega di Salvini, di cui è stato anche candidato. Poi un anno fa la decisione di abbandonare il partito per dissidi con la linea politica e di aderire ad Italia Viva.

Di seguito le deleghe assegnate ai singoli assessori.

Anna Iorio, vicesindaco, quota Campania Libera: urbanistica, rapporti con la regione, coordinamento giunta comunale, programmazione e obiettivi di mandato, coordinamento PNRR, pari opportunità e anti violenza.

Biagio Bove, già consigliere comunale di PiúEuropa: Pubblica Istruzione, edilizia scolastica, refezione scolastica, Politiche sanitarie, smart city, innovazione, utilizzo ed efficientamento delle energie alternative e rinnovabili

Biagio Sequino, quota Italia Viva: bilancio, tributi, aziende e partecipazioni comunali, patrimonio, impianti sportivi, programmazione economica e supporto alla gestione del PNRR,

Massarelli, quota Italia Viva: politiche sociali, politiche dell’infanzia e della adolescenza, banco alimentare, piano sociale di zona, politiche per la tutela degli animali, sport, cultura, biblioteca e mediateca comunale, associazioni, trasporti, viabilità, segnaletica stradale, giudice di pace, sicurezza e decoro casa comunale e toponomastica

Luisa Liccardo, quota Mugnano città viva: commercio e attività produttive, imprenditoria giovanile, formazione, lavoro e sviluppo, mercato ittico, affissioni e pubblicità;

Restano Luisa Zincarelli che mantiene le deleghe: eventi, festa del sacro Cuore, marketing territoriale, cooperativismo, protezione civile, volontariato, servizio civile, polizie municipale, parcheggi e aree di sosta, personale, rapporti sindacali e concentrazione parti sociali. A cui si aggiunge turismo, tempo libero e politiche giovanili e forum della gioventù.

Gennaro Totaro, mantiene le deleghe: Ambiente e igiene urbana, raccolta differenziata, verde attrezzato, antirandagismo, digitalizzazione servizi comunali.

Al Sindaco restano lavori pubblici, strade, pubblica illuminazione, servizio idrico, area cimiteriale, politiche di accoglienza e integrazione, intercultura, sicurezza urbana, comunicazione, pubbliche affissioni.