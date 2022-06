Jennifer Lopez infiamma l’estate, bikini con fisico da urlo a 52 anni

Jennifer Lopez ha infiammato i social condividendo su Instagram una serie di scatti in bikini. La cantante e attrice 52enne ha mostrato un fisico da urlo. Gli addominali sono scolpiti e il suo famoso lato B, che la star lascia intravedere spostando il copricostume lungo, è perfetto. A corredare l’outfit dei sabot beige vertiginosi, gioielli d’oro e un paio di occhiali da sole oversize firmati Versace.

“Modalità estate: attivata”. Ha scritto sotto il post JLo che, da sempre attenta alla dieta e impegnata in dure sessioni di allenamento per il raggiungimento di una forma fisica ottimale. Sembra risplendere di una nuova luce da quando è risbocciato l’amore con l’ex storico, Ben Affleck.

Jennifer Lopez e la manicure con la lettera «B», manifesto d’amore per Ben Affleck

Jennifer Lopez sta cercando nuovi modi per mostrare al mondo il suo amore per il fidanzato Ben Affleck. Ora è la volta della manicure personalizzata con il lettering. Martedì, il celebre nail artist Tom Bachik ha condiviso una foto della manicure che includeva una croce dorata con la «B» per Affleck, 49 anni, e la «J» per Jennifer, 52 anni sull’anulare. Il design presentava anche un cuore d’oro sul dito medio. «Se lo sai… allora lo sai 🏹 Jen e Ben per sempre #couplegoals per il capo @jlo #nailsbytombachikı», ha scritto Bachik a commento del post.