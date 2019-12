Mugnano verso il voto del 2020. Il centrodestra vuole aprire alle liste civiche

Il centrodestra lancerà a breve il suo progetto politico chiamato Officina Mugnano. Gennaro Ruggiero sta lavorando in vista delle elezioni comunali del 2020, l’esponente di Fratelli d’Italia ha annunciato i prossimi passaggi della coalizione: “Entro dicembre presenteremo la nostra iniziativa politica alla città. Vogliamo creare un soggetto politico che possa riunire le forze del storiche centrodestra e coinvolgere la parte sana dal paese”.

LA LEGA A MUGNANO

Si attendono sviluppi decisivi sul fronte della Lega che la scorsa settimana ha nominato Vincenzo Catapano commissario della provincia di Napoli. Nei prossimi giorni è attesa la nomina cittadina per Mario De Dominicis che è intenzionato a far partecipare il partito di Matteo Salvini alle elezioni comunali del 2020. E’ tempo di incontri anche per la compagine del centrodestra che è intenzionata a dialogare con Mario Mauriello dei Verdi e con Genny Santopaolo della lista SiAmo Mugnano ma al momento intercorrono solo contatti informali.