Napoli capitale del turismo in Italia, attesi 100mila visitatori: “A Natale sarà record”

Il calore partenopeo continua ad attirare turismo e le vacanze di Natale si prevedono affollate. Si preannuncia, infatti, un Natale folle per il settore del turismo a Napoli. Più di 100 mila visitatori riempiranno le strade del capoluogo campano.

I pronostici del sindaco Manfredi

“Tutto esaurito a Natale – annuncia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della presentazione di alcuni eventi culturali a Palazzo Serra di Cassano – abbiamo un grandissimo boom turistico e questo mette sotto pressione i servizi della città che stiamo riorganizzando con un’offerta completamente diversa, utilizzando le risorse che abbiamo e che stiamo implementando proprio per far fronte alle decine di migliaia di turisti che stanno in città”. Il sindaco dichiara: “Arriviamo a numeri che superano le 100 mila presenze, è un’altra città nella città, che ovviamente porta economia, porta lavoro, risultati significativi. Ma dobbiamo anche coniugarlo con la vivibilità e la qualità della vita”. “Stiamo facendo – ha sottolineato il sindaco partenopeo – un lavoro molto intenso sulla proposta culturale, per un’offerta di alto livello che mantenga il valore identitario di Napoli, un lavoro che nel complesso sta dando ottimi risultati”.

“Da ultimo, puntiamo sul rapporto tra la città e il sacro come tratto distintivo di Napoli facendo scoprire itinerari sconosciuti e allargando l’offerta turistica per scoprire una Napoli che pochi conoscono” conclude il sindaco Manfredi.

Le preoccupazioni degli addetti ai lavori

Il ponte Ognissanti era stato solo “una prova generale” per il settore del turismo. Infatti, si erano registrati cinquantamila pernottamenti in 4 giorni, centomila passeggeri in transito a Capodichino, di cui 65mila provenienti dall’estero, 35mila dall’Italia. Numeri che, per quanto sorprendenti, non sono nulla a confronto di quelli che si registreranno durante le vacanze natalizie.

Il boom di turisti preoccupa tutto il settore interessato che teme di non essere in grado di gestire un numero così importante di visitatori. A essere preoccupati sono soprattutto gli artigiani della celeberrima via San Gregorio Armeno. La richiesta dei bottegai che espongono e vendono i famosissimi presepi e statuine è molto chiara: è imperativo stendere un piano per poter gestire al meglio i flussi di visitatori, evitando ingorghi spiacevoli all’interno dello stretto vicolo di San Gregorio.