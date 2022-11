Boom di turisti a Napoli per il ponte di Ognissanti, numeri record: incassati 25 milioni di euro

Il ponte di Ognissanti, a Napoli, ha generato un giro d’affari da circa 25 milioni di euro. Quattro giorni in cui la città è stata gremita di turisti che hanno approffittato anche delle magnifiche giornate di sole e delle temperature ben oltre la media stagionale. A fare una stima è stato Confesercenti. I guadagni maggiorni sono stati registrati dalle attività ricettive: fra B&B e alberghi la quota ha raggiunto circa 13 milioni. Fra ristoranti e bar il giro d’affari ha superato gli 11 milioni. Quasi 2 milioni per le attività artigianali e commercio.

Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale, in una intervista a Il Corriere della Sera esprime “grande soddisfazione, perché Napoli e la Campania sono ai vertici nazionali in quanto a boom turistico in questo ponte di Ognissanti. Il riempimento medio di alberghi e strutture ricettive è di oltre il 90 per cento, con picchi ulteriori a Napoli. dove la forbice va dal 93 per cento fino al 97 per cento, a seconda delle zone”.

“Sono molto quotate il Centro storico, la Riviera di Chiaia e via Partenope dove si raggiunge il 97 per cento di presenze – dice Schiavo al Corriere –. E questo vale per gli alberghi ma anche per i bed&breakfast, le case vacanze e gli affittacamere. Un grande giro d’affari, il comparto turistico è in continua evoluzione nella nostra regione e Napoli sta confermando di essere il vero traino che trascina la Campania e che sta influendo sul Mezzogiorno“.

L’analisi

“Napoli offre molto sotto tutti i punti di vista, paesaggistico, storico-culturale, gastronomico, senza proporre cifre esorbitanti. Purtroppo – aggiunge Schiavo -, ci sono alcuni limiti, specie nel settore trasporti e nella pulizia. La coperta è del resto corta, il Comune non riesce a garantire servizi efficienti a tutte le centinaia di migliaia di turisti presenti. Dal nostro punto di vista proviamo sempre a “destagionalizzare” il turismo, per garantire introiti continui alle nostre attività. Nei prossimi week-end ci aspettiamo un riempimento per l’80 per cento che scende al 40, in media, per i giorni infrasettimanali. Per il Ponte dell’Immacolata stimiamo picchi del 95 per cento, per arrivare poi al pienone assoluto previsto per Natale e Capodanno. Il giro di affari per il 2022 per il turismo in Campania dovrebbe essere di un miliardo e 500 milioni. Ci auguriamo di fare ancora di più in modo da chiudere un bilancio storico, per il 2022, per Napoli e la Campania”.