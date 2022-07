La Dea Bendata bacia Napoli, vinti oltre 60mila euro con Lotto e SuperEnalotto

Tripletta al Lotto in Campania. Come riporta Agipronews, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stata realizzata una vincita da 23.750 euro, mentre a Cava de Tirreni, in provincia di Salerno, un fortunato giocatore ha centrato una cinquina da oltre 10mila euro. Ad Agropoli, sempre in provincia di Salerno, realizzato un altro colpo da 9.750 euro, che porta il bottino complessivo della regione a oltre 44mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 609,4 milioni di euro.

Napoli, vincita anche al SuperEnalotto

La Campania si scopre ancora protagonista anche al SuperEnalotto: nel concorso del 28 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 20.691,54 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di corso Garibaldi 212 a Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 245,8 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.