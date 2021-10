Luminarie di Natale già installate sul lungomare a Napoli dove sugli scogli di via Caracciolo sono stati sistemati alberi stilizzati che hanno raccolto qualche critica da parte di passanti sull’opportunità della location e sulla sicurezza degli ancoraggi.

“A me sembra una scelta eccessiva – dice una passante – che ostacola anche la vista su Castel dell’Ovo’.

Le fa eco un signore fermatosi incuriosito dall’operare degli installatori sulle scale che pone invece la questione sulla sicurezza. “Non credo che del fil di ferro possa garantire la tenuta dei pali e delle luminarie; inoltre come si fa a prevedere quali possano essere le conseguenze, per esempio, di una mareggiata?”.

Le parole di Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio

Interpellato dall’ANSA il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, che finanzia gli impianti, rassicura: “Le installazioni sugli scogli sono collocate da una ditta specializzata che ha già eseguito questo tipo di lavori con tutte le prescrizioni necessarie alla salvaguardia del patrimonio ambientale e in materia di sicurezza. Analoghe installazioni sono state posizionate sulla scogliera di Salerno per le note ‘Luci d’Artista’. Come da progetto, nella parte della scogliera più prossima a Castel dell’Ovo saranno collocati i delfini, preceduti da questi alberi stilizzati addobbati a festa. Le luminarie natalizie, naturalmente, si apprezzano quando vengono accese, quindi al calar delle tenebre, cosa che avverrà come da cronoprogramma nelle prime due settimane di novembre”. (ANSA).