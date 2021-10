La Giunta comunale di Napoli, presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato oggi, tra le altre, due delibere firmate dall’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu. Con i due atti adottati oggi il Comune di Napoli partecipa al bando regionale per il finanziamento di due progetti che prevedono il primo il rafforzamento per tre mesi del prossimo anno, del contingente di poliziotti municipali nei fine settimana in orario tardo serale e notturno, con l’impiego di ulteriori tre pattuglie in auto e 9 dipendenti da impegnare nei punti nevralgici della movida cittadina.

L’altra delibera riguarda invece il progetto con cui si chiede il finanziamento alla Regione Campania per l’acquisto di materiale informatico per le Unità operative della Polizia locale necessario per supportare ed implementare i controlli alle violazioni del Codice della Strada.

Breve cronologia degli eventi recenti.

Venerdì notte 23 ottobre, baretti di Chiaia, vico Belledonne, uomo cerca di investire la folla con l’auto dopo l’ennesima rissa nata tra ragazzi che frequentano i locali notturni della zona. Sabato notte 23 ottobre, 16enne accoltellato alla coscia destra in Largo San Giovanni Maggiore, la zona del centro storico con la movida più accesa, fitta e pericolosa di Napoli. E dove lo spaccio di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana ma anche cocaina, fiorisce.

Notte fra sabato e domenica 24: ragazzino di 14 anni riempito di botte davanti ad un bar in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, zona piazza del Gesù, una stradina perfetta per fare qualsiasi cosa poiché difficile da raggiungere tempestivamente dalle forze dell’ordine.