Sono le 12,30 quando il sindaco Gaetano Manfredi arriva in Sala dei Baroni del Maschio Angioino per presentare la sua giunta. Manfredi parla brevemente delle emergenze da affrontare e in particolare della chiusura della Galleria Quattro Giornate. “E ringrazio Cosenza che senza veste ha già iniziato ad affrontare il problema che si trascinava da mesi”. Ma Manfredi afferma di voler parlare del futuro e “ringrazio gli assessori per i sacrifici che faranno” (assente Paolo Mancuso perchè indisposto). E aggiunge: “La campagna elettorale è finita, sarò il sindaco. Riunirò la giunta non solo a Palazzo San Giacomo ma in tutte le municipalità”. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento a tutte le forze politiche locali e nazionali ”che hanno accompagnato il percorso della mia candidatura e dell’avventura elettorale della coalizione che rappresento”.

Manfredi ha sottolineato quanto le forze politiche hanno mostrato ”senso di responsabilità e collaborazione, condividendo il progetto comune sapendo che oggi è il momento di mettere al centro l’interesse collettivo. Oggi – ha aggiunto – è il momento del costruire, dello stare insieme, della scelta, della qualità che è quello che i cittadini chiedono e che il Paese si aspetta. E’ il momento in cui tutti mettono da parte l’io per mettere davanti il noi e l’interesse collettivo”.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha definito la composizione della giunta comunale. Di seguito un breve profilo degli assessori con relative deleghe:

Vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia: Maria Filippone Classe 1954. Docente di Italiano, Latino e Greco. Già dirigente scolastica dei Licei Genovesi e Sannazaro

Bilancio: Pier Paolo Baretta Classe 1949. Docente di Storia dell’Economia alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Già sindacalista, deputato e Sottosegretario all’economia nei Governi Letta, Renzi, Gentiloni e Conte II

Infrastrutture e mobilità: Edoardo Cosenza Classe 1958. Docente di Tecnica delle Costruzioni all’Università Federico II. Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. Già Assessore ai Lavori pubblici della Regione Campania.

Urbanistica: Laura Lieto Classe 1966. Docente di Teoria dell’Urbanizzazione all’Università Federico II

Turismo e Attività produttive: Teresa Armato Classe 1955. Giornalista. Già senatrice, assessore regionale al Bilancio, ai Trasporti, alla Sanità, al Turismo e vicepresidente della Provincia di Napoli

Politiche sociali: Luca Trapanese Classe 1977. Fondatore di “A Ruota Libera Onlus” che si occupa di progetti legati alla disabilità, della Comunità per ragazzi disabili senza genitori “Il borgo Sociale” e di una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il Sud Italia, “La Casa di Matteo”.

Polizia municipale e legalità: Antonio De Iesu Classe 1955. Già Vicecapo della Polizia, Questore di Napoli, Milano, Avellino e Salerno.

Ambiente e Mare : Paolo Mancuso Classe 1948. Già Procuratore capo a Nola e PM presso la Procura di Napoli

Politiche giovanili e del lavoro: Chiara Marciani Classe 1977. Esperta in programmazione dei Fondi europei. Già Assessore alla Formazione della Regione Campania.

Salute e verde: Vincenzo Santagada Classe 1958. Docente di Chimica Farmaceutica e Chimica Analitica all’Università Federico II. Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli.

Sport e Pari opportunità: Emanuela Ferrante Classe 1972. Avvocato. Capo Area contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

Il Sindaco mantiene per sé le seguenti deleghe: Cultura; Pnrr, Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e innovazione.

Il sindaco Gaetano Manfredi avrà per sè le seguenti deleghe: Cultura; Porto; Pnrr; Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e Innovazione. Il primo cittadino ha vinto le elezioni lo scorso 4 ottobre trionfando al primo turno con il 66,88%. A suo sostegno 13 liste, per una coalizione di centrosinistra.

I rapporti con la Regione

“Il rapporto con la Regione è molto solido dal punto di vista istituzionale ma non c’è nessuna organicità, perché la nostra Giunta è estremamente qualificata e fatta da persone autonome e indipendenti”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, in occasione della presentazione della Giunta comunale, rispondendo a una domanda sul rapporto con la Regione Campania. “In questa Giunta ci sono tutte persone di altissimo livello – ha aggiunto Manfredi – e penso che l’autonomia e l’indipendenza di queste persone sia assolutamente testimoniata dalla loro attività”.