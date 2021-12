Manolas-Napoli, la rottura è ufficiale: il difendore vola in Grecia

Kostas Manolas ha detto addio a Napoli e torna in patria, dove giocherà con la maglia dell’Olympiacos. Il difensore greco ha salutato oggi la città ed è partito per Atene, dove il suo arrivo sta per essere annunciato dal club greco al termine della trattativa. Al Napoli andranno circa 3 milioni con uno di bonus.

Manolas, 30enne, voleva già da tempo tornare in patria per chiudere lì la sua carriera dopo i tanti anni in Italia, cominciati nel 2014 con la Roma. Nell’estate 2019 il difensore greco passa poi al Napoli per circa 35 milioni di euro e gioca titolare con Koulibaly per due campionati, prima di essere attirato dall’idea di tornare in patria. Intanto, questanno Luciano Spalletti gli ha sempre preferito Rrahmani.

Oltre 20mila euro in contanti, Manolas fermato dalla Finanza a Capodichino

Proprio ieri, Kostas Manolas è stato fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino nell’ambito dei controlli previsti dalle norme antiriciclaggio. Il centrale greco sarebbe stato intercettato dai miltari mentre si apprestava a tornare nel suo paese d’origine (probabilmente per svolgere le visite mediche). Pare che l’ormai ex azzurro avesse con sé una ingente somma di denaro in contanti (oltre 20mila euro). Una cifra superiore al limite consentito.