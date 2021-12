Qualiano. Polemica sui buoni spesa, l’opposizione attacca: “Dati in ritardo e con criteri dubbi”

A poche ore dalla comunicazione dell’amministrazione comunale di Qualiano, guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis, sui ‘Buoni spesa’ è già scoppiata la polemica. La minoranza ha posto l’attenzione su alcuni punti critici. Ludovico De Luca è partito all’attacco: “Tardi e male. Tardi perché credo che saranno dati solo dopo Natale. Male, invece, rispetto al criterio perché da quello che leggo non ci sarà un diverso importo per diverso reddito. L’importo sarà forfettario per tutti e mi sembra poco giusto”.

Il consigliere Paolo Russo ha aggiunto: “Noi della minoranza abbiamo fatto un’azione politica nei confronti dell’attuale maggioranza. Con decreto ministeriale di giugno 2014 sono stati stanziati 625mila euro per dare un aiuto alle famiglie bisognose. Fino all’altro ieri però non era ancora stato fatto niente. Poi, con la nostra opposizione, visto che abbiamo fatto dei manifesti ed abbiamo fatto girare delle locandine sui social, abbiamo chiesto di dare almeno una parte del contributo. L’altro ieri ci sarebbe stato un incontro tra maggioranza e giunta. Noi dell’opposizione siamo soddisfatti. Il bando resterà aperto fino alle ore 12 del 23 dicembre. Credo che i buoni non saranno distribuiti prima della fine dell’anno”.

Il comunicato dell’amministrazione

Ieri, l’amministrazione comunale di Qualiano ha informato la cittadinanza riguardo i ‘Buoni spesa a Natale’. Si tratta di una misura di sostegno per persone e nuclei familiari in condizioni di assoluto disagio anche a causa della pandemia da Covid-19: “Saranno distribuiti buoni di €50 per ogni componente familiare. Può essere presentata una sola domanda per l’intero nucleo familiare”. I cittadini che presentano istanza di ammissione dovranno tenere in considerazione tre requisiti: essere residenti nel Comune di Qualiano;in caso di richiedente percettore di reddito di cittadinanza, lo stesso non dovrà superare il limite massimo di 400,00 euro mensili; avere un reddito ISEE non superiore a € 6.700,00.