Napoli, minore aggredito nella Galleria Umberto: soccorso dai passanti

Altro bruto episodio di violenza nei confronti di un minore in centro città. Protagonista, ancora una volta, un ragazzino, vittima del solito “branco” di coetanei che l’ha aggredito. E’ successo ieri sera all’interno della ‘Galleria Umberto‘ di Napoli.

Le prime ricostruzioni dell’aggressione alla Galleria Umberto

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei nella Galleria. Questi dopo un breve scambio violento di battute, gli si sono lanciati contro, sferrandogli diversi colpi, per poi lasciarlo a terra.

Il minore è stato soccorso da alcuni passanti

Il ragazzo è stato subito soccorso da alcune persone che si trovavano nella Galleria Umberto. I quali, poi, hanno anche allertato gli agenti della polizia municipale. Tuttavia, quando i vigili sono giunti sul posto, gli aggressori si erano già dileguati. Per questo motivo la pattuglia si è limitata a raccogliere le testimonianze dei presenti, per dare inizio alle indagini. Infine, il ragazzo, ancora scosso, ma non gravemente ferito, è stato affidato ai sanitari del ‘118’.

Gli episodi di violenza ad opera di ragazzini

E’ spaventoso come gli episodi di violenza ad opera di soggetti poco più che bambini, come quello avvenuto alla Galleria Umberto, si ripetano con tale frequenza. Basti ricordare il triste episodio del rider aggredito e derubato a Calata Capodichino da 4 giovanissimi.